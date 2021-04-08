Власти Мекленбурга - Передней Померании изучают возможность производства "Спутника V"

БЕРЛИН, 8 апреля. /ТАСС/. Власти германской федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания изучают возможность производства российской вакцины "Спутник V" в регионе. Об этом сообщил в четверг журналистам земельный министр здравоохранения Гарри Главе.

"В настоящее время мы пока находимся в фазе, когда существует большая зависимость от небольшого числа производителей", - приводит его слова агентство DPA.

В связи с этим Главе отметил, что Мекленбург - Передняя Померания намерена попытаться пойти по собственному пути в вопросах ускорения темпов вакцинации. "Мы заинтересованы в долгосрочной кооперации с Россией. Сверх того, власти земли проверяют, смогут ли действующие в ней фирмы создать условия для расфасовки или производства", - сказал региональный министр.

Главе подтвердил планы властей земли приобрести 1 млн доз "Спутника V".

В среду власти другого германского региона - Баварии - заявили о намерении как можно скорее начать поставки "Спутника V" в случае его одобрения в ЕС и заключили меморандум о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций о возможном импорте и производстве препарата.