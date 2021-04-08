РФПИ: тестировавшая "Спутник V" лаборатория в Словакии не входит в официальную сеть ЕС

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Лаборатория в Словакии, где тестировалась поставленная в страну партия вакцины "Спутник V", не входит в сеть официальных лабораторий ЕС. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), опубликованном в официальном Twitter -аккаунте вакцины.

"К сожалению, в нарушение существующего контракта Государственный институт по контролю лекарств обеспечил тестирование "Спутник V" в лаборатории, не входящей в сеть официальных лабораторий ЕС по контролю за лекарствами, несмотря на их доступность", - отмечается в сообщении.

РФПИ обратился к правительству Словакии с просьбой отправить вакцину в сертифицированную лабораторию ЕС для тестирования и 6 апреля 2021 года отправил письмо с просьбой вернуть вакцину из-за многочисленных нарушений контрактов, чтобы ее можно было использовать в других странах.

"Все партии "Спутник V" одинакового качества и проходят строгий контроль качества в Институте Гамалеи. Качество "Спутник V" подтверждено регуляторами 59 стран мира", - указано в Twitter.

Ранее секретарь Государственного института по контролю лекарств, выполняющего в республике роль фармацевтического регулятора, Магдалена Юркемикова сообщала, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V", первая партия которой поступила в Словакию 1 марта, не соответствует характеристикам, которые были опубликованы в ведущем медицинском журнале The Lancet.