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Пандемия COVID-19
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РФПИ: тестировавшая "Спутник V" лаборатория в Словакии не входит в официальную сеть ЕС

Российский фонд прямых инвестиций ранее отправил письмо с просьбой вернуть вакцину из-за многочисленных нарушений контрактов
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС, архив

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Лаборатория в Словакии, где тестировалась поставленная в страну партия вакцины "Спутник V", не входит в сеть официальных лабораторий ЕС. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), опубликованном в официальном Twitter-аккаунте вакцины.

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"К сожалению, в нарушение существующего контракта Государственный институт по контролю лекарств обеспечил тестирование "Спутник V" в лаборатории, не входящей в сеть официальных лабораторий ЕС по контролю за лекарствами, несмотря на их доступность", - отмечается в сообщении.

РФПИ обратился к правительству Словакии с просьбой отправить вакцину в сертифицированную лабораторию ЕС для тестирования и 6 апреля 2021 года отправил письмо с просьбой вернуть вакцину из-за многочисленных нарушений контрактов, чтобы ее можно было использовать в других странах.

"Все партии "Спутник V" одинакового качества и проходят строгий контроль качества в Институте Гамалеи. Качество "Спутник V" подтверждено регуляторами 59 стран мира", - указано в Twitter.

Ранее секретарь Государственного института по контролю лекарств, выполняющего в республике роль фармацевтического регулятора, Магдалена Юркемикова сообщала, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V", первая партия которой поступила в Словакию 1 марта, не соответствует характеристикам, которые были опубликованы в ведущем медицинском журнале The Lancet. 

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