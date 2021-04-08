РФПИ попросил Словакию вернуть партию "Спутник V" из-за нарушения условий контракта

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обратился к правительству Словакии с просьбой вернуть партию вакцины "Спутник V" из-за многочисленных нарушений условий контракта, чтобы ее можно было использовать в других странах. Об этом говорится в сообщении РФПИ, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте вакцины.

"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обратился к правительству Словакии с просьбой отправить вакцину в сертифицированную лабораторию ЕС для тестирования и 6 апреля 2021 года отправил письмо с просьбой вернуть вакцину из-за многочисленных нарушений контрактов, чтобы ее можно было использовать в других странах", - говорится в сообщении.

Ранее секретарь Государственного института по контролю лекарств, выполняющего в республике роль фармацевтического регулятора, Магдалена Юркемикова сообщала, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V", первая партия которой поступила в Словакию 1 марта, не соответствует характеристикам, которые были опубликованы в ведущем медицинском журнале The Lancet.