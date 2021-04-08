Эксперты заявили, что российские вакцины халяльные и проверенные

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 апреля. /ТАСС/. Мусульманам стоит прививаться против коронавируса, российские вакцины проверенные и не противоречат требованиям ислама, говорится в резолюции международной научно-практической конференции "Духовные управления мусульман России в период пандемии: новые подходы в социальном служении", которая прошла в четверг в Севастополе.

"Мы, участники международной научно-практической конференции, <...> призываем духовные управления мусульман Российской Федерации: сплотиться в деятельности, направленной на улучшение ситуации, связанной с COVID-19, в том числе активно прививаться отечественными вакцинами, признанными российскими улемами как "халяльные" и продемонстрировавшими свою эффективность", - говорится в документе.

Также участники мероприятия договорились продолжить начатые во время пандемии волонтерскую деятельность и адресную поддержку нуждающихся, вести просветительскую работу, которая будет направлена на борьбу с коронавирусом. Планируется усилить работу по созданию и тиражированию информационно-образовательных ресурсов, в том числе в онлайн-формате, "направленных на созидательное духовно-нравственное воспитание и укрепление общероссийской гражданской идентичности молодежи".

Особо отмечается работа, проделанная Таврическим муфтиятом по ведению религиозной и просветительской деятельности в условиях пандемии. Также отмечается деятельность Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования, которая помогла региональным духовным управлениям адаптировать работу к новым условиям.

"Пандемия вносит свои коррективы и является испытанием для нас, мусульман, - конечно же, это дано Богом, мы принимаем испытание, мы перед ним смиренны. Невозможно представить, чтобы духовенство отстранилось от решения проблем в этот сложный период. И конечно же, я уверен, что как у нас, так и по всей России имамы и все духовенство работало, не покладая рук и не разделяя людей на мусульман и не мусульман, служило обществу", - обратился к собравшимся муфтий Крыма Эмирали Аблаев.