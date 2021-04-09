Минздрав ФРГ заявил, что в ЕС без задержки оценят "Спутник V", если будет больше данных

БЕРЛИН, 9 апреля. /ТАСС/. Европейские власти без проволочек оценят российскую вакцину "Спутник V" на возможность ее допуска в ЕС, если производитель препарата предоставит больше данных в Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

"Для получения допуска нужны данные. И чем быстрее российские заявители предоставят данные, тем быстрее последует ее допуск. Во время процедуры рассмотрения со стороны властей не будет промедления", - сказал он. "Как только они [данные] поступят, их быстро оценят и это приведет к решению о допуске", - отметил Шпан.

Он напомнил, что сейчас уже идут переговоры и для Берлина решающее значение имеют сроки и объемы поставки. "Для меня решающее значение имеет вопрос, будет ли что-то поставлено во втором-третьем квартале", - сказал Шпан.

Между тем представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер, отвечая в пятницу на вопрос о возможности поставок "Спутника V", напомнила, что канцлер Германии Ангела Меркель считает, что в ФРГ можно использовать любую вакцину от COVID-19 независимо от места ее производства и при условии, что она будет допущена в ЕС, безопасна и эффективна. "Канцлер всегда говорила, что следует приветствовать любую допущенную в ЕС вакцину. Если вакцина, независимо от ее происхождения, безопасна и эффективна и ЕС подтвержден ее допуск, то она может использоваться и в Германии", - подчеркнула Деммер.

В четверг Шпан сообщил, что Германия проведет двусторонние переговоры с российской стороной о возможных поставках вакцины "Спутник V" в случае ее допуска в ЕС.