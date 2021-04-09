Словацкий премьер заинтересован в вакцинации жителей республики "Спутником V"

ПРАГА, 9 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер отметил проявленный жителями республики значительный интерес к российской вакцине против коронавируса "Спутник V" и выразил заинтересованность в получении этого препарата в необходимом объеме. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы правительства республики.

"Премьер Эдуард Хегер максимально заинтересован в проведении массовой вакцинации граждан в целях сохранения их жизни и здоровья, - отмечается в сообщении. - Массовая вакцинация является условием создания коллективного иммунитета [населения]. Одновременно он воспринимает интерес [проявленный] гражданами [Словакии] к получению прививок вакциной "Спутник V". Обязанностью государства является обеспечить получение этой вакцины в требующемся объеме и [соответствующем] качестве".

Хегер поручил вице-премьеру, министру финансов Игору Матовичу и главе Минздрава Владимиру Ленгварскому изучить на мировом рынке ситуацию с вакцинами, включая "Спутник V". Кроме того, Матовичу дано поручение обсудить с венгерскими партнерами в Будапеште, куда он направился в пятницу, возможность исследования российского препарата. "С венгерскими партнерами [Матович должен] обсудить возможность изучения вакцины "Спутник V", чтобы были исключены любые сомнения в прозрачности и [высокой] профессиональной [квалификации специалистов, проводивших процесс] тестирования вакцины", - говорится в документе.

Хегер, как отмечается в нем, заверяет жителей Словакии, что в республике будут применяться только вакцины, прошедшие "стандартный процесс одобрения в сертифицированных лабораториях или же получившие разрешение от Европейского агентства лекарственных средств".

Пресс-секретарь Государственного института по контролю лекарств, выполняющего в Словакии роль фармацевтического регулятора, Магдалена Юркемикова в четверг утверждала, что "Спутник V" якобы не соответствует характеристикам, которые были опубликованы в медицинском журнале "Ланцет". Российский фонд прямых инвестиций информировал впоследствии, что обратился к правительству Словакии с просьбой вернуть партию вакцины "Спутник V" из-за многочисленных нарушений условий контракта, чтобы ее можно было использовать в других странах.