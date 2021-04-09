Москвичи приносят цветы к зданию посольства Британии в РФ в память о принце Филипе

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Цветы появились в пятницу у здания диппредставительства Великобритании на Смоленской набережной в Москве после сообщения о смерти супруга британской королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского Филипа.

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Как передает корреспондент ТАСС, у входа в посольство со стороны Проточного переулка лежат несколько букетов роз и гвоздик.

Также приспущен установленный у диппредставительства флаг Великобритании.

Букингемский дворец ранее проинформировал, что герцог Эдинбургский Филип умер утром 9 апреля в возрасте 99 лет в Виндзорском замке.