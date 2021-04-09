R-Pharm надеется производить до 8-10 млн доз "Спутника V" на заводе в ФРГ

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Российская фармацевтическая компания R-Pharm рассчитывает производить до 8-10 млн доз вакцины от коронавируса "Спутник V" на своем заводе в Баварии при работе предприятия на полную мощность. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу совета директоров компании Алексея Репика.

Генеральный директор R-Pharm отметил, что в настоящее время компания ведет работу по запуску производства препарата "Спутник V" на своем заводе в городе Иллертиссен (федеральная земля Бавария). "Думаю, мы начнем с 4-5 млн полных доз в месяц", - отметил Репик. При этом он уточнил, что полный курс вакцинации включает как первую, так и повторную прививку препаратом. "Максимум мы достигнем примерно 8-10 млн доз в месяц", - заверил он, добавив, что эта цель, вероятно, будет достигнута в четвертом квартале 2021 года.

Вместе с тем Репик уточнил, что на данный момент завод работает над расширением и автоматизацией своих производственных мощностей. "Производство в Германии начнется не раньше третьего или четвертого квартала", - констатировал он.

В четверг министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан сообщил, что Германия проведет двусторонние переговоры с российской стороной о возможных поставках "Спутника V" в случае допуска вакцины в ЕС. В среду власти Баварии заявили о заключении меморандума о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций о возможном импорте и производстве препарата.

Российская вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию "Спутником V". Эффективность препарата на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале "Ланцет". Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". По прогнозам представителя регулятора, регистрация может быть пройдена до конца мая.