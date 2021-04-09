СМИ: наследник престола Чарльз посетил Елизавету II после смерти принца Филипа

ЛОНДОН, 9 апреля. /ТАСС/. Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз посетил свою мать королеву Великобритании Елизавету II после смерти ее супруга и своего отца герцога Эдинбургского Филипа. Об этом в пятницу сообщило агентство PA со ссылкой на источники.

По его данным, 72-летний принц Чарльз приехал из своего поместья Хайгроув в графстве Глостершир в Виндзорский замок, где британская королева пребывает с начала ноября после введения в Англии строгих ограничений на фоне распространения второй волны коронавируса. Именно в этом замке, расположенном примерно в 40 км от Лондона в графстве Беркшир, монарх с принцем Филипом отметили 73-ю годовщину своей свадьбы и Рождество.

Как ранее сообщил Букингемский дворец, герцог Эдинбургский Филип умер в пятницу утром в возрасте 99 лет. До столетнего юбилея он не дожил два месяца и один день. За 73 года брака с королевой Елизаветой II у пары появилось четверо детей - принц Уэльский Чарльз, принцесса Анна, герцог Йоркский Эндрю и граф Уэссекский Эдвард.