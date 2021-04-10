Память принца Филипа почтили орудийным салютом в британских городах и на военных кораблях

ЛОНДОН, 10 апреля. /ТАСС/. Орудийный салют в память о супруге королевы Великобритании герцоге Эдинбургском Филипе, умершем 9 апреля, состоялся в субботу в Лондоне, других городах королевства, а также на военных базах и кораблях британского флота.

41 холостой залп в память о герцоге, по одному в минуту, был дан из пушек лондонского Тауэра и казарм Королевской морской пехоты в Вулидже. Такое же количество выстрелов было произведено из пушек, установленных в замках в столицах остальных административно-политических частей Соединенного Королевства - Эдинбурга, Кардифа, Белфаста. В акции в память о принце Филипе, который в годы Второй мировой войны служил на кораблях британских ВМС, также были задействованы орудия на военно-морских базах Девонпорт и Портсмут, королевского полка в Гибралтаре, эскадренного миноносца Diamond и фрегата Montrose, находящихся в открытом море.

На Тауэрском мосту, расположенном поблизости от того, места, откуда с набережной Темзы производились залпы, собрались сотни человек.

Как говорится на официальном сайте монаршей фамилии, орудийные салюты в Великобритании производятся и по ряду значимых поводов, связанных с королевской семьей. Так, залпами из пушек времен Первой мировой войны отмечается день вступления Елизаветы II на престол (6 февраля), день коронации (2 июня), день рождения наследника престола принца Уэльского Чарльза (14 ноября), а также открытие сессий парламента. По традиции 10 июня отмечался залпами и день рождения принца Филипа. До своего столетия он не дожил два месяца и один день.

Королевство в трауре

В Великобритании объявлен траур, приспущены государственные флаги. Как ожидается, Букингемский дворец на выходных должен сообщить детали предстоящих похорон. Будучи супругом суверена, Его Высочество имел право на государственные похороны, но сам хотел, чтобы церемония была более частной, "менее хлопотной" и прошла по военному образцу в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка.

Однако даже относительно скромные похороны принца-консорта предполагали военную процессию в центре Лондона, многотысячные толпы и усиленные меры безопасности. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в эти планы, и траурные шествия в столице не состоятся. Накануне лондонская геральдическая палата сообщила, что тело принца не будет выставляться для прощания, а участие публики в запланированных мероприятиях в Виндзоре настоятельно не рекомендуется.

В соответствии с ограничениями, введенными в стране еще 4 января, число участников похорон не должно превышать 30 человек. Это правило сохранится после введения карантинных послаблений 12 апреля и будет распространяться на королевскую семью.

Букингемский дворец создал книгу онлайн-соболезнований, оставить запись в которой может любой желающий. Люди тем временем второй день подряд несут цветы к Букингемскому дворцу в Лондоне, а также Виндзорскому замку, в котором накануне скончался принц Филип и где сейчас находится королева.

О принце Филипе

9 апреля Букингемский дворец сообщил, что герцог Эдинбургский умер в пятницу утром. За 73 года брака с королевой Елизаветой II у пары родилось четыре ребенка - принц Уэльский Чарльз, принцесса Анна, герцог Йоркский Эндрю и граф Уэссекский Эдвард. До 2017 года, когда принц-консорт отошел от исполнения королевских обязанностей, он был патроном 785 организаций, выступил с 5 496 речами и принял участие в 22 219 мероприятиях в сольном качестве, то есть не считая тех, где он был вместе с монархом.