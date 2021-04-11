Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Эмиля Верника

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Главный режиссер литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, доцент Школы-студии МХАТ, народный артист РФ Эмиль Верник был настоящим мастером своего дела, уникальность работ которого признана зрителями разных поколений. Такое мнение высказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Верник умер в субботу на 97-м году жизни от остановки сердца. О месте и времени похорон будет сообщено позже.

"Прискорбной новостью для всех и для меня лично стала смерть блестящего режиссера, народного артиста РФ Эмиля Верника. Уникальность работ настоящего мастера своего дела признана профессиональным сообществом и зрителями разных поколений", - отметила министр, слова которой привели журналистам в пресс-службе Минкультуры.

Эмиль Верник родился 4 сентября 1924 года в Одессе. Известен вкладом в театральное дело советского времени и участием в создании "золотого фонда" радиовещания.

В течение многих лет был главным режиссером литературно-драматического вещания Всесоюзного радио (1969-2002). Ему присвоено звание народного артиста РФ (1999). Под его руководством было осуществлено более 200 радиопостановок, в которых участвовали лучшие отечественные актеры - Олег Ефремов, Михаил Ульянов, Андрей Миронов, Татьяна Доронина, Олег Табаков, Марина Неелова, Владимир Машков и многие другие.

Эмиль Верник - родоначальник знаменитой театральной династии, отец актера Игоря Верника и театроведа Вадима Верника.