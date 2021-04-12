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Эмиля Верника похоронят на Востряковском кладбище в Москве

Прощание пройдет в МХТ им. Чехова 13 апреля

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Режиссера, доцента Школы-студии МХАТ, народного артиста РФ Эмиля Верника похоронят на Востряковском кладбище в Москве. Об этом сообщается на сайте МХТ имени Чехова в понедельник.

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Биография Эмиля Верника

Режиссер умер в субботу на 97-м году жизни от остановки сердца.

"Эмиль Григорьевич будет похоронен на Востряковском кладбище Москвы", - говорится в сообщении.

Ранее сын артиста Вадим Верник сообщил в Instagram, что церемония прощания пройдет в Портретном фойе МХТ имени А. П. Чехова с 11 до 12 часов.

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