МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Режиссера, доцента Школы-студии МХАТ, народного артиста РФ Эмиля Верника похоронят на Востряковском кладбище в Москве. Об этом сообщается на сайте МХТ имени Чехова в понедельник.

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Режиссер умер в субботу на 97-м году жизни от остановки сердца.

"Эмиль Григорьевич будет похоронен на Востряковском кладбище Москвы", - говорится в сообщении.

Ранее сын артиста Вадим Верник сообщил в Instagram, что церемония прощания пройдет в Портретном фойе МХТ имени А. П. Чехова с 11 до 12 часов.