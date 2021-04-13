Прощание с народным артистом Эмилем Верником пройдет в МХТ им. Чехова

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Церемония прощания с режиссером, доцентом Школы-студии МХАТ, народным артистом РФ Эмилем Верником, который умер в субботу на 97-м году жизни от остановки сердца, пройдет в Московском художественном театре имени А. П. Чехова. Об этом сообщается на сайте театра.
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Биография Эмиля Верника
"Прощание с народным артистом России Эмилем Григорьевичем Верником состоится во вторник, 13 апреля. Гражданская панихида пройдет в Портретном фойе МХТ имени А. П. Чехова с 11 до 12 часов", - говорится в сообщении.
Народный артист будет похоронен на Востряковском кладбище Москвы.