Прощание с народным артистом Эмилем Верником пройдет в МХТ им. Чехова

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Церемония прощания с режиссером, доцентом Школы-студии МХАТ, народным артистом РФ Эмилем Верником, который умер в субботу на 97-м году жизни от остановки сердца, пройдет в Московском художественном театре имени А. П. Чехова. Об этом сообщается на сайте театра.