На Украине началась вакцинация от коронавируса китайским препаратом CoronaVac

КИЕВ, 13 апреля. /ТАСС/. Украинские медики начали применять препарат CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech для вакцинации граждан от коронавируса. Об этом сообщил во вторник глава Минздрава Украины Максим Степанов на брифинге.

"Минздрав Украины завершил все процессы проверки, лабораторного контроля вакцины CoronaVac производства компании Sinovac Biotech. С сегодняшнего дня начинаем процесс вакцинации именно этой вакциной", - сказал он.

25 марта на Украину прибыла первая партия вакцины CoronaVac производства компании Sinovac Biotech в количестве 215 тыс. доз. Всего Киев законтрактовал более 1,9 млн доз этого препарата. На Украине ожидают, что остальная партия китайской вакцины будет поставлена в течение апреля-мая этого года.

На Украине ранее началась вакцинация произведенным в Индии препаратом Covishield, разработанным компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Всего в страну было завезено 500 тыс. доз этой вакцины. На Украине также зарегистрирована вакцина компании Pfizer. От российского препарата "Спутник V" Киев отказался.