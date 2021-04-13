Storytel запускает аудиосериал с диалогами Цветаевой и Ахматовой, интервью с Достоевским

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Сервис аудиокниг Storytel запускает аудиосериал - реконструкцию реальных исторических событий, участниками которых были поэтессы Марина Цветаева и Анна Ахматова, писатель Федор Достоевский и другие легендарные личности. Об этом ТАСС рассказали во вторник в пресс-службе платформы.

23 июня исполняется 130 лет со дня рождения Анны Ахматовой — одного из главных русских поэтов XX века. Мы не просто расскажем вам о ее жизни и стихах, но и покажем их

Три графика об Анне Ахматовой 23 июня исполняется 130 лет со дня рождения Анны Ахматовой — одного из главных русских поэтов XX века. Мы не просто расскажем вам о ее жизни и стихах, но и покажем их

В основу проекта "Я хочу это услышать" легли документальные свидетельства, стенограммы и дневниковые записи.

"В этом году выйдет пять выпусков: суд над Бродским в Ленинграде, разговор Иоанна Павла II со стрелявшим в него Али Агджой, первая и единственная встреча Анны Ахматовой и Марины Цветаевой, интервью с Федором Достоевским и его женой Анной Сниткиной, беседа Сергея Королева с Юрием Гагариным за два часа до первого полета человека в космос", - сказали в пресс-службе.

Авторы помещают слушателя в реальные исторические события. Проект создан режиссерско-продюсерской группой Emotions Dealer и режиссером Саввой Савельевым.

Премьерный выпуск "Бродский.Суд" воссоздает события 1964 года, когда в Ленинграде проходил процесс над Иосифом Бродским, обвиненным в тунеядстве. В основу аудиоспектакля легла стенограмма писателя и журналиста Фриды Вигдоровой, сделанная во время процесса. Эти материалы принято считать точкой отсчета советского самиздата.

В проекте задействованы актеры Артур Бесчастный, Дарья Мороз, Ксения Раппопорт, Виктория Исакова, Алексей Агранович, Юрий Чурсин, Андрей Фомин, Федор Лавров и многие другие.