Два псковских чиновника покинули посты после скандала с концертом Niletto и Клавы Коки

ПСКОВ, 13 апреля. /ТАСС/. Председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева и руководитель госучреждения "Ледовый дворец" Иван Штылин покинули свои должности, сообщил ТАСС во вторник советник губернатора Псковской области Антон Сергеев. Ранее глава региона Михаил Ведерников сообщал о проведении проверки в отношении этих чиновников после концерта в Пскове популярных исполнителей Niletto и Клавы Коки.

Ранее пользователи соцсетей распространили видео с концерта в "Ледовом дворце" Пскова, где в начале апреля состоялся совместный концерт музыкантов. На кадрах видно, что зрители не соблюдают социальную дистанцию и масочный режим, а их количество значительно превышает разрешенное. В связи с этим в адрес властей поступило множество жалоб. Губернатор поручил начать служебные проверки в отношении руководителей комитета по спорту и комитета по культуре. Отдельная служебная проверка была инициирована в отношении директора госучреждения Псковской области "Дирекция спортивных сооружений" (юридическое лицо, руководящее "Ледовым дворцом") Ивана Штылина. На время проверки он был отстранен от исполнения обязанностей.

Ранее губернатор называл ситуацию с нарушением эпидемических ограничений на концерте возмутительной и недопустимой, особенно на фоне роста динамики распространения коронавируса. По оценке Михаила Ведерникова, это "тотальное неуважение ко всем, кто следует мерам предосторожности и чей бизнес страдает из-за ограничений, связанных с COVID-19".

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число зафиксированных случаев заражения составляет 35 206, 24 425 человек выздоровели, 286 пациентов умерли. На данный момент в регионе из-за угрозы распространения инфекции переведены на закрытый режим работы все социальные учреждения, включая интернаты для престарелых. В регионе действует также запрет на проведение корпоративов. При этом разрешена работа театров и филармоний при условии 50%-ной наполняемости залов.