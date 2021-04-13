Институт Спалланцани и Центр имени Гамалеи изучат защиту "Спутника V" от различных штаммов

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи в рамках сотрудничества с итальянским Национальным институтом инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани изучат эффективность защитных свойств вакцины "Спутник V" против различных штаммов коронавируса. Об этом во вторник сообщил ТАСС директор разработавшего вакцину центра Александр Гинцбург.

"Этот институт [Спалланцани] обладает, наверное, самой представительной коллекцией по различным штаммам в Европе. Мы готовы на расширенном варианте, на их коллекции, провести исследования протективных возможностей "Спутника V" на тех штаммах, которые нас интересуют, и на тех штаммах, которые сейчас актуальны как для Италии, так и для ЕС", - рассказал ученый.

Гинцбург также рассказал, что по инициативе российского посольства, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), а также Минздрава РФ между Институтом Спалланцани и Центром имени Гамалеи намечена большая программа сотрудничества, в том числе в рамках борьбы с пандемией коронавируса. "После трехнедельного согласования мы подписали меморандум. Вскоре наши сотрудники поедут туда работать по ряду очень интересных и актуальных направлений, связанных с вакциной и с изменчивостью штаммов, - отметил он. - У нас с руководством этого института наметились очень хорошие деловые контакты. Мы регулярно общаемся в режиме видео-конференц-связи".

Также запланировано клиническое исследование "Спутника V", в том числе в сочетании с другими вакцинами от коронавируса. "Мы сегодня доложили нашим коллегам из института Спалланцани, что, кроме тех задач, которые нам совместно интересно решать, готовы решить еще одну задачу - предоставить свою вакцину для испытаний комбинированного применения с другими вакцинами. Если РФПИ это все профинансирует, то мы, конечно после получения соответствующих разрешений от регуляторных органов, готовы провести такое небольшое, но показательное исследование, введя уже привитым другими вакцинами вакцину "Спутник V", - поделился Гинцбург.

Ранее итальянский институт Спалланцани и российский Центр имени Гамалеи подписали меморандум о научном сотрудничестве.

Детали меморандума

Как указывается в документе, итальянское научное учреждение "располагает одним из крупнейших в ЕС биологических банков вирусных агентов". Кроме того, Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани "уже зарегистрировал <...> и на законных основаниях хранит 120 живых штаммов SARS-CoV-2", включая варианты британского и бразильского штаммов.

В меморандуме отмечается, что институт имени Спалланцани "приложит все усилия, чтобы предоставить данные штаммы Центру имени Н. Ф. Гамалеи". Со своей стороны Центр имени Н. Ф. Гамалеи "приложит все усилия, чтобы предоставить биологические пробы (сыворотки) от лиц, получивших вакцину "Спутник V" в России". В частности, "будет рассмотрена возможность предоставления серии взятых в разное время проб - таких же, как полученные от добровольцев, участвовавших в клинических испытаниях в России".

Отмечается, что в рамках сотрудничества "будут изучены конкретные методы проведения клинических испытаний, которые предполагают использование "Спутника V" на добровольцах в Италии". Изыскания планируют проводить в зависимости от стадии одобрения вакцины итальянским медрегулятором. Предварительные исследования "предполагают тестирование вакцины на небольшом количестве добровольцев (50-100 человек) с целью продемонстрировать безопасность и эффективность вакцины "Спутник V" применительно к определенным группам населения, например, тем, у кого не сформировался устойчивый иммунный ответ в результате предыдущей вакцинации, или тем, кто уже получил дозу другой вакцины".