Москвичей проконсультируют по поводу приобретенных туров в Турцию и Танзанию

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Москве проведет консультации для потребителей по вопросам исполнения заключенных договоров на оказание туристских услуг, касаемых отдыха в Турции и Танзании. Об этом сообщается в среду на сайте управления.

"В связи с временным прекращением авиационного сообщения с Турецкой Республикой и Объединенной Республикой Танзания с 15.04.2021 по 01.06.2021 <...> Управление Роспотребнадзора по городу Москве проконсультирует потребителей по вопросам, касающимся исполнения заключенных договоров туристских услуг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бесплатную консультацию жители смогут получить по телефону горячей линии управления Роспотребнадзора 8(495)785-37-41. Телефоны горячих линий территориальных отделов размещены на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве. Также информацию можно получить в круглосуточном режиме по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8(800)555-49-43.