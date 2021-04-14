Власти окажут матпомощь пострадавшим при взрыве газа в Зеленодольске

КАЗАНЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Пострадавшим в результате взрыва газа в городе Зеленодольск (Татарстан) будет оказана единовременная материальная помощь. Соответствующее постановление кабинета министров республики размещено в среду на официальном портале правовой информации региона.

Что известно о взрыве газа в жилом доме в Зеленодольске

"Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан произвести выплату единовременной материальной помощи гражданам, получившим в результате взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме вред здоровью: при тяжком вреде здоровью - в размере 300 тыс. рублей на человека, при средней тяжести вреда здоровью - 200 тыс. рублей на человека, при легком вреде здоровью - 100 тыс. рублей на человека", - говорится в документе за подписью премьер-министра Татарстана Алексея Песошина.

Республиканский кабмин также постановил выплатить матпомощь гражданам, утратившим имущество первой необходимости, из расчета за частично утраченное имущество первой необходимости - в размере 50 тыс. рублей, за полностью утраченное имущество первой необходимости - 100 тыс. рублей. Членам семей погибших в результате взрыва выплатят 1 млн рублей на каждого умершего в равных долях каждому члену семьи.

"Гражданам, пострадавшим в результате взрыва газовоздушной смеси, которые не указаны в абзацах втором - седьмом настоящего пункта, единовременная выплата выплачивается в размере 10 тыс. рублей на человека", - говорится в постановлении.

На месте взрыва умер пожилой мужчина, в медучреждения с травмами попали пять человек, в том числе женщина, которая позже умерла.