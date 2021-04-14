В Москве соцработники помогут вакцинирующимся на дому избежать мошенников

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Жителей Москвы, которые будут делать прививку от коронавируса на дому, предупредили о том, что с ними должен быть социальный работник, а все процедуры - бесплатные. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Там напомнили, что у маломобильных москвичей, состоящих на надомном обслуживании, появилась возможность вакцинироваться, не выходя из квартиры. Их посетит медицинская бригада в заранее оговоренное время и сделает прививку.

"Чтобы не стать жертвами мошенников, необходимо обратить внимание на следующее. Дата вакцинации обговаривается с получателем социальных услуг заранее. Таким образом, о дне посещения прививочной бригады житель узнает от своего социального работника, который также будет присутствовать на месте во время вакцинации. Для того, чтобы сделать прививку от коронавируса, не нужно платить или совершать банковские переводы", - сказали в пресс-службе.

Добавляется, что любое упоминание об этом сразу должно насторожить. Специально подавать заявку для проведения вакцинации от коронавирусной инфекции на дому не требуется. Всю необходимую информацию о маломобильных гражданах, состоящих на надомном обслуживании, в поликлиники передадут органы социальной защиты населения. Подтвердить день вакцинации также могут в центре социального обслуживания, где пенсионер, состоящий на надомном обслуживании, получает социальные услуги.

Всего для вакцинации на дому сформировано 66 бригад во всех административных округах столицы. В бригаду вошли квалифицированные врачи и медсестры из городских поликлиник департамента здравоохранения Москвы. Каждая бригада оснащена средствами индивидуальной защиты и оборудованием, позволяющим перевозить вакцину без нарушений условий к транспортировке - специальным фармацевтическим термоконтейнером, сохраняющим температуру внутри не выше минус 18 градусов.