Первый вице-премьер Чехии 19 апреля посетит Москву для переговоров о поставке "Спутника V"

ПРАГА, 14 апреля. /ТАСС/. Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, который временно исполняет также обязанности министра иностранных дел республики, 19 апреля направляется с рабочим визитом в Россию для переговоров о получении его страной российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

"В понедельник я вылетаю в Москву, где хочу договориться о возможных поставках "Спутника V" после его одобрения Европейским агентством лекарственных средств", - отметил Гамачек в среду в своем Twitter.

Первый вице-премьер также проинформировал, что после отказа Дании от использования вакцины производства британско-шведской компании AstraZeneca он дал поручение чешскому послу в Копенгагене, чтобы тот немедленно обратился к властям королевства с предложением выкупить для страны все дозы этого препарата. "Мы ищем вакцины по всему миру. Мы готовы выкупить [препарат] AstraZeneca у Дании", - написал Гамачек.

Первый вице-премьер заявил в понедельник, что Чехия должна быть одной из первых стран Евросоюза, которые купят российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" после того, как она получит регистрацию EMA. "Мы должны быть готовы немедленно приобрести "Спутник V" для вакцинации жителей республики сразу же после того, как препарат получит сертификацию ЕМА", - подчеркнул он.

Чехия, по словам вице-премьера, должна предварительно договориться с Российским фондом прямых инвестиций о покупке необходимого количества российской вакцины. Это нужно сделать по примеру Германии, отметил он. Одновременно Гамачек исключил возможность использования "Спутника V" в стране без одобрения EMA. "Никто не будет проводить вакцинацию несертифицированной вакциной", - сказал он, призвав "прекратить [в Чехии] идеологическую дискуссию о [продемонстрировавшем высокую эффективность] российском препарате".