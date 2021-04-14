Центр Гамалеи готов поделиться технологиями очистки вакцин для минимизации риска тромбоза

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи готов поделиться технологиями очистки при производстве вакцин с другими производителями для минимизации побочных эффектов. Об этом в среду говорится в заявлении центра.

Уточняется, что анализ результатов клинических испытаний и массовой вакцинации "Спутником V" не выявил ни одного случая тромбоза венозных синусов головного мозга. При производстве "Спутника V" используется технология очистки, включающая две стадии хроматографической очистки и две стадии тангенциальной фильтрации.

В центре также пояснили, что любая вакцина, основанная на платформе аденовирусных векторов, имеет свои индивидуальные особенности и прямое сравнение между ними является некорректным. "В связи с этим нет никаких оснований экстраполировать данные по безопасности, полученные в ходе использования одной вакцины, на данные по безопасности остальных вакцин", - говорится в сообщении.

Ранее появились сообщения об образовании тромбов у некоторых привитых вакцинами британско-шведской компании AstraZeneca, а позднее - американской Johnson & Johnson. Вакцинация первым препаратом приостанавливалась в ряде стран мира, позднее регулятор ЕС внес появление тромбов в число редких побочных явлений. Приостановить использование Johnson & Johnson рекомендовали власти США: эксперты назвали тромбоз редким иммунным ответом на используемый вакциной аденовирусный вектор. В итоге компания приостановила поставки и в ЕС. По сообщению Росздравнадзора, изготовленная по схожей технологии российская вакцина "Спутник V" такого побочного эффекта не вызывает.