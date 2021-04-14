{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пожар в Невской мануфактуре в Петербурге
Обновлено 

Путин наградил орденами Мужества четырех пожарных. Двоих посмертно

Трое награжденных участвовали в тушении пожара на Невской мануфактуре
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества четырех пожарных, двое из которых удостоены этой награды посмертно. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля.

На эту тему
Что известно о пожаре на Невской мануфактуре в Петербурге
Что известно о пожаре на Невской мануфактуре в Петербурге

Так, согласно тексту указа, орденом посмертно награждены прапорщик внутренней службы Илья Белецкий, погибший при тушении пожара на Невской мануфактуре, и лейтенант Константин Старцев, погибший при тушении пожара в Асбесте Свердловской области.

Кроме того, наград удостоились лейтенант Антон Соколов и прапорщик Борис Старковский, пострадавшие при тушении пожара на Невской мануфактуре.

Как отметили в пресс-службе МЧС России, "трагедии стали невосполнимой утратой для коллег, родных и близких". "Мужество и героизм пожарных отмечен государственными наградами", - добавили в министерстве.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПожар в Невской мануфактуре в Петербурге
Пандемия COVID-19
Грушко заявил об интересе балканских стран к вакцине "Спутник V"
Читать полностью