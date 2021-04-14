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Пандемия COVID-19

Разведсообщество США пока не знает, как коронавирус передался человеку

Директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что есть две основные альтернативные гипотезы: первая заключается в том, что вирус передался человеку при контакте с инфицированным животным, а вторая - что это был "несчастный случай в лаборатории"

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Разведсообщество США точно не знает, когда и как произошло первоначальное заражение человека новым коронавирусом, до сих пор рассматриваются две альтернативные версии, в том числе авария в лаборатории. Об этом заявила в среду на слушаниях в комитете по разведке Сената Конгресса США директор национальной разведки США Эврил Хейнс.

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"Разведсообщество не знает точно, где, когда и как состоялась первоначальная передача [человеку] вируса COVID-19", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

По ее словам, до сих пор существуют две основные альтернативные гипотезы: первая заключается в том, что вирус передался человеку при контакте с инфицированным животным, а вторая - что это был "несчастный случай в лаборатории". "Мы продолжаем работать над этим вопросом и собирать информацию", - пояснила она.

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