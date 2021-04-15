Кремль запросит данные о деле погибшего при сопротивлении сотрудникам Росгвардии

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Кремль запросит информацию о засекречивании уголовного дела Владимира Таушанкова, погибшего при сопротивлении сотрудникам Росгвардии в Екатеринбурге в июне прошлого года. Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на просьбу прокомментировать эту ситуацию, он отметил, что не владеет деталями, и попросил представителя СМИ отдельно прислать ему соответствующие данные. "Мы обязательно запросим информацию на этот счет", - сказал представитель Кремля.

Ранее адвокат Алексей Бушмаков, который представляет интересы родителей погибшего, сообщил ТАСС, что делу Таушанкова присвоен гриф "совершенно секретно", поэтому Свердловский областной суд перевел его рассмотрение в закрытый режим.

В ночь на 1 июня 2020 года в Екатеринбурге сотрудники СОБРа управления Росгвардии по Свердловской области применили огнестрельное оружие в отношении мужчины, подозреваемого в разбойном нападении на торговый центр и краже оттуда нескольких рулонов обоев, от ранений он умер на месте. По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, мужчина угрожал сотрудникам. При проведении следственных действий в квартире у подозреваемого была обнаружена сумка с несколькими ножами и арбалетом. Позднее суд признал этот обыск незаконным.

По факту произошедшего в магазине было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Экспертиза показала, что в тот момент Таушанков был невменяем. СК отказался возбуждать отдельное уголовное дело в связи с гибелью мужчины, заверив, что все доводы адвоката, просившего об этом, будут тщательно проверены при расследовании дела о разбое.