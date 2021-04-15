Турчак: зависимость от иностранного ПО ставит Россию в уязвимое положение

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. История с платформой Zoom показала, что зависимость от иностранного программного обеспечения (ПО) ставит Россию в уязвимое положение, заявил в четверг первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

Что известно об ограничении доступа к Zoom для российских госструктур

"Задачи по достижению цифровой зрелости необходимо решать на базе отечественных разработок. В истории с платформой Zoom или отказом Бауманке в продлении лицензии на программное обеспечение мы увидели, в какое уязвимое положение ставит Россию зависимость от иностранного ПО и программно-аппаратных комплексов", - сказал сенатор на заседании совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

По его словам, сейчас отечественным IT-компаниям оказывается беспрецедентная поддержка со стороны государства. "Буквально на прошлой неделе Минцифры внесло в правительство второй пакет мер [по поддержке IT-отрасли]. Уверен, что реализация этих мер позволит осуществить качественный рывок в обеспечении нашей технологической независимости", - добавил сенатор.

По его мнению, цифровая трансформация призвана заложить основу для формирования новой системы государственного управления, экономики, предпринимательства и всей социальной сферы.