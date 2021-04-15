В Петербурге простились с пожарным, погибшим при тушении мануфактуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Церемония прощания и похорон пожарного Ильи Белецкого, который погиб при тушении Невской мануфактуры, прошли в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в городском главке МЧС. В последний путь его проводили десятки коллег, друзей и представителей МЧС.

Что известно о пожаре на Невской мануфактуре в Петербурге

"Сегодня в Петербурге в 64-й пожарной части состоялось прощание с Ильей Белецким, погибшим во время тушения Невской мануфактуры. Затем прошло отпевание в храме и похороны на Серафимовском кладбище", - сказал представитель ведомства.

На церемонию прощания в пожарную часть пришли десятки человек, в том числе родственники, представители петербургского и региональных главков МЧС России, а также пожарные из разных частей. "Я с ним больше 10 лет проработал, в любой ситуации он мог выручить, никогда не отказывал", - сказал водитель 64-й пожарной части Алексей Першов.

"На пожарах он очень активно работал, всегда помогал товарищам. Меня он тоже постоянно выручал, он никогда не отказывал", - рассказал начальник 64-й части Николай Соловьев, добавив, что Белецкий также неоднократно участвовал в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту.

На похороны также прибыли начальник петербургского главка МЧС Алексей Аникин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, которые выразили соболезнования родным пожарного.

Белецкий родился в городе Шахты в Ростовской области в 1989 году. С 2010 года он служил в пожарной охране в Санкт-Петербурге. В 64-й пожарной части он был командиром отделения. За время службы он неоднократно принимал участие в тушении сложных пожаров.