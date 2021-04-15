В Иране заявили, что заключили с Россией договор на поставку новой партии "Спутника V"

ТЕГЕРАН, 15 апреля. /ТАСС/. Иранские власти заключили договор на поставку в республику еще одной партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил в четверг посол Ирана в Москве Казем Джалали.

По словам дипломата, которого цитирует агентство Tasnim, "в ходе переговоров с правительством России был заключен договор" на поставку еще одной партии "Спутника V". "Как следует из согласованного графика, вакцины будут отправлены в Иран с 22 мая по 21 декабря", - добавил он.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна в текущей ситуации с распространением коронавируса не может ждать до лета появления своей вакцины и должна активизировать импорт иностранных препаратов. С конца марта в исламской республике стабильно растет суточный показатель числа инфицированных коронавирусом. 3 апреля Роухани заявил, что в Иране началась четвертая волна эпидемии.

9 февраля в Иране началась бесплатная добровольная вакцинация населения от коронавируса с использованием российского препарата "Спутник V". Кроме того, 28 февраля в страну прибыл самолет с первой партией вакцины производства китайской компании Sinopharm. 11 марта в Иран было доставлено 150 тыс. доз препарата индийской компании Bharat Biotech. Использование вакцины иранского производства планируется начать не ранее конца весны.