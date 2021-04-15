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Пандемия COVID-19

Сербия первой в Европе начала производить вакцину "Спутник V"

Теперь предстоит проверка качества выпущенного препарата

БЕЛГРАД, 15 апреля. /ТАСС/. Сербия стала первой страной в Европе, которая начала производство российской вакцины "Спутник V" на своей территории. Об этом заявил в четверг министр, отвечающий в правительстве Сербии за инновации и технологии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович.

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"Министр оценил [производство вакцины] как исторический момент для Сербии, которая стала первой страной в Европе, начавшей производство вакцины "Спутник V" на своей территории", - цитирует министра его пресс-служба.

Сообщается, что Попович встретился с представителями России, которые присутствовали при выпуске пробных партий вакцины в белградском Институте вирусологии "Торлак". Далее предстоит проверка качества выпущенного препарата, после чего Сербия начнет самостоятельную расфасовку вакцин.

В среду РФПИ сообщил о начале производства вакцины против коронавируса "Спутник V" в Сербии.

3 февраля президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Сербии Александаром Вучичем самостоятельное производство вакцины "Спутник V" на территории балканской республики. По результатам беседы президент Вучич сообщил, что Сербия при помощи специалистов из России построит нужные объекты и будет самостоятельно производить вакцину. Планируется, что в мае Сербия начнет расфасовку российской вакцины, а до конца года - полноценное производство.

Теги
РоссияСербияПандемия COVID-19
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