Глава Ростуризма сообщила, что 50 тыс. россиян находятся в Турции по линии туроператоров

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. В Турции сейчас находятся около 50 тыс. российских организованных туристов, в Танзании - около 4 тыс., сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Всего, по нашим данным, в Турции по линии туроператоров находятся около 50 тыс. человек, в Танзании - около 4 тыс. Все они планово возвращаются в Россию после окончания отдыха", - сказала Догузова.

Еще около 50 тыс. самостоятельных путешественников находятся сейчас в Турции и Танзании или в третьих странах, куда они вылетели через Стамбул, отметила она.