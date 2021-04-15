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Глава Ростуризма сообщила, что 50 тыс. россиян находятся в Турции по линии туроператоров

Еще около 50 тыс. самостоятельных туристов отдыхают в Турции и Танзании или в третьих странах, добавила Зарина Догузова
Глава Ростуризма Зарина Догузова Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Глава Ростуризма Зарина Догузова
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. В Турции сейчас находятся около 50 тыс. российских организованных туристов, в Танзании - около 4 тыс., сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Всего, по нашим данным, в Турции по линии туроператоров находятся около 50 тыс. человек, в Танзании - около 4 тыс. Все они планово возвращаются в Россию после окончания отдыха", - сказала Догузова.

Еще около 50 тыс. самостоятельных путешественников находятся сейчас в Турции и Танзании или в третьих странах, куда они вылетели через Стамбул, отметила она.

Теги
ТанзанияТурцияРоссияДогузова, Зарина Валерьевна
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