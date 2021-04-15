Власти Словакии заявили, что "Спутник V" успешно прошел лабораторные испытания

ПРАГА, 15 апреля. /ТАСС/. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V", первая партия которой поступила в Словакию 1 марта, успешно прошла все лабораторные испытания в Биомедицинском центре Академии наук республики. Об этом заявил в четверг вице-премьер и министр финансов страны Игор Матович, слова которого транслировало Словацкое радио .

"Спутник V" успешно прошел все 14 из 14 испытаний в Биомедицинском центре Академии наук Словакии, - отметил он. - Мы могли бы уже сейчас прививаться этой вакциной, если бы не политизированная позиция Государственного института по контролю лекарств [выполняющего в стране роль фармацевтического регулятора, поставившего под сомнение надежность] очень востребованного в мире препарата. Одна десятая часть населения [пятимиллионной] Словакии хотят привиться только "Спутником V".

Между тем премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил ранее в четверг, что вакцинация "Спутником V" начнется в его стране в начале мая. Это произойдет после получения положительного результата экспертизы препарата, проведенной в специализированной лаборатории, входящей в европейскую сеть Official Medicines Control Laboratory. Словакия направила образцы российской вакцины для исследования в Венгрию.

Покупка "Спутника V", незарегистрированного в Евросоюзе, вызвала правительственный кризис в Словакии, в результате которого лидер крупнейшей партии действующей правительственной коалиции Матович, инициировавший приобретение вакцины, две недели назад переместился с поста главы кабмина в кресло вице-премьера.