ОНК: Ефремов впервые за полгода провел свидание с женой в колонии под Белгородом

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Осужденный за ДТП со смертельным исходом актер Михаил Ефремов впервые за полгода встретился с женой в колонии в Белгородской области. Об этом сообщает официальный печатный орган Общественных наблюдательных комиссий РФ "Газета ОНК".

"В учреждениях УФСИН России по Белгородской области уже отменили запрет на свидания, поэтому осужденный актер Михаил Ефремов наконец-то смог встретиться со своей женой Софьей Кругликовой. Ранее из-за коронавирусных ограничений с родными, в том числе с женой, Михаил Ефремов мог лишь разговаривать по телефону и обмениваться письмами. Недавно из исправительной колонии его привозили в Москву, где он надеялся встретиться с супругой, но не успел", - сказано в публикации газеты.

С женой актер увиделся впервые за полгода. Также к нему хотят попасть адвокаты, чтобы подписать кассационную жалобу. Ефремов на условия содержания в исправительной колонии не жалуется, отмечается в сообщении.

8 сентября 2020 года суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы. Позже Мосгорсуд снизил срок наказания до 7,5 года.