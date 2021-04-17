Во Франции после применения вакцины AstraZeneca выявили еще четыре смерти

ПАРИЖ, 17 апреля. /ТАСС/. Применение вакцины AstraZeneca привело во Франции к девяти новым случаям атипичного тромбоза и четырем смертям. Об этом сообщило в ночь на субботу французское Национальное агентство безопасности медикаментов и товаров медицинского назначения (ANSM). В заявлении отмечается, что с начала использования в стране этой вакцины общее число случаев тромбоза достигло 23, а умерли после прививки восемь человек.

В предыдущем коммюнике ANSM сообщилось о 12 случаев тромбоза и четырех летальных исходах. Всего во Франции по данным на 8 апреля было сделано 2 725 тыс. прививок с применением вакцины AstraZeneca. Как уточнило медицинское агентство, из всех случаев негативных последствий "в 21 случае возник тромбоз мозговых вен и/или тромбоз желудка". Отмечены также два случая диссеминированной внутрисосудистой коагуляции.

Медики отмечают, что категория пострадавших людей значительно отличается от предыдущих случаев. Это люди более старшего возраста - четыре женщины и пять мужчин, средний возраст которых составляет 62 года.

Также французские эксперты намерены обратить особое внимание на возможную связь прививок со случаями лицевого паралича. Из 15 произошедших за период с начала вакцинации случаев два могут быть связаны с прививками. Под контролем врачей находятся и 15 случаев неврологических нарушений, отмеченных за период вакцинации. В их числе - пять случаев острого плексита, три из которых произошли недавно.

Французское агентство сообщило, что уведомит о происшедшем Европейское агентство лекарственных средств.