В Крыму фиксируют единичные случаи поднятия цен на отдых

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Случаи повышения цен в отелях Крыма носят единичный характер и в основном связаны с ростом уровня сервиса. Как рассказал в субботу ТАСС председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Республики Крым Алексей Черняк, массового роста цен на отдых власти не наблюдают.

"Есть отдельные объекты, у которых произошла модернизация и они увеличили качество предоставляемых услуг и соответственно изменилась цена. Но это индивидуальные вещи, это не носит массовый характер, - сказал собеседник агентства. - У нас более 1 тыс. объектов, каждый со своей историей. О массовом поднятии цен в Крыму можно будет говорить, когда более 60% участников рынка это сделают".

По словам Черняка, 334 объекта размещения в Крыму провели реконструкцию, заменили оборудование и мебель, открыли новые услуги. "Некоторые построили медицинские центры, открыли спа-услуги. Естественно, что они дают новую цену. Но они дают новую цену за новые услуги", - отметил депутат Госсовета. Черняк напомнил, что некоторые участники туристического рынка в Крыму в прошлом году не рискнули работать в условиях пандемии коронавируса, использовав это время для проведения ремонтов.

Поручение ФАС

В среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по социальной политике совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ следить за ситуацией с ростом цен на туристические путевки на российские курорты.

Возможный сговор участников рынка Черняк назвал маловероятным. "Какой картельный сговор? Это ерунда, - сказал собеседник. - Мы за месяц до приостановки полетов в Турцию говорили, что у нас [в Крыму] 80% загрузки на майские праздники". В то же время на туристическом рынке есть и те, кто действительно ведет себя неадекватно ситуации, отметил Черняк. "Если их найдут и накажут - замечательно, мы только рады будем, что по рукам дали", - сказал собеседник.

Депутат госсовета отметил, что в период ограничения полетов в Турцию туда планировали отправиться 532 тыс. россиян, половина из них перебронируют отдых на более поздние сроки. "При всем желании десятков миллионов туристов из-за закрытия Турции не добавится. Любой отельер это понимает, смысла поднимать цены сейчас нет", - сказал Черняк.

12 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня для профилактики завоза коронавирусной инфекции, эксперты ожидают роста турпотока в Крым и на Кубань в мае.