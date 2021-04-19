У вакцинирующихся в России жителей ЕС могут появиться проблемы с сертификатами вакцинации

БРЮССЕЛЬ, 19 апреля. /ТАСС/. У граждан стран Евросоюза, выезжающих вакцинироваться от коронавируса в Россию и другие страны, могут возникнуть проблемы с будущими сертификатами вакцинации в ЕС. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер, отвечая на вопрос о набирающем обороты в ЕС "вакцинном туризме", главным направлением которого является Россия.

"ЕС сейчас работает над созданием зеленого цифрового пропуска (сертификата вакцинации ЕС), который будет основан только на вакцинах, утвержденных Европейским агентством лекарственных средств. Поэтому выиграют те, кто останется и подождет [до лета, когда в ЕС будет достаточно вакцины]", - сказал он. Таким образом, ЕК предупредила, что "вакцинные туристы" могут не получить никаких бонусов, которые будет давать вакцинация на территории Евросоюза.