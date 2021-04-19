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Пандемия COVID-19
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Центр имени Чумакова планирует в мае начать третью стадию испытаний вакцины "Ковивак"

В исследовании примут участие более 32 тыс. человек

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Научный центр им. М. П. Чумакова РАН планирует в мае провести третью стадию клинических испытаний вакцины от коронавируса "Ковивак" с участием более 32 тыс. человек.

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Об этом сообщил в понедельник заместитель гендиректора по проектной деятельности и инновациям центра Константин Чернов в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Третью фазу [клинических испытаний "Ковивака"] мы планируем провести, начиная с мая. Там будут задействованы более 32 тыс. человек, как мы рассчитываем, и она будет проводиться в отношении групп риска", - сказал он.

Минздрав России 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении "Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН" (центр им. Чумакова). В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).

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