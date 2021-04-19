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Пандемия COVID-19

Еврокомиссар: "Спутник V" при одобрении ЕМА будет доступен в ЕС не раньше конца 2021 года

Регулятор Евросоюза, по словам Тьерри Бретона, "должен изучить российское досье в ближайшие недели"

ПАРИЖ, 19 апреля. /ТАСС/. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" в случае одобрения Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) может быть доступна в Евросоюзе не раньше конца 2021 года. Об этом заявил в понедельник в интервью газете Le Figaro еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

"Я не думаю, что до конца 2021 года Европе будет доступно необходимое количество доз "Спутника V", - сказал Бретон. При этом он отметил, что, "как в случае с любой вакциной, первым шагом является апробация европейским агентством, которое является независимой организацией". Регулятор ЕС, по словам Бретона, "должен изучить российское досье в ближайшие недели".

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РоссияПандемия COVID-19
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