Еврокомиссар: "Спутник V" при одобрении ЕМА будет доступен в ЕС не раньше конца 2021 года

ПАРИЖ, 19 апреля. /ТАСС/. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" в случае одобрения Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) может быть доступна в Евросоюзе не раньше конца 2021 года. Об этом заявил в понедельник в интервью газете Le Figaro еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

"Я не думаю, что до конца 2021 года Европе будет доступно необходимое количество доз "Спутника V", - сказал Бретон. При этом он отметил, что, "как в случае с любой вакциной, первым шагом является апробация европейским агентством, которое является независимой организацией". Регулятор ЕС, по словам Бретона, "должен изучить российское досье в ближайшие недели".