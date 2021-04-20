Песков: Путин с пониманием отнесся к переносу шествия "Бессмертного полка" из-за пандемии

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин с пониманием отнесся к решению организаторов "Бессмертного полка" провести в 2021 году акцию 9 мая в режиме онлайн, а традиционное шествие наметить на 24 июня. Об этом во вторник сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он в курсе [переноса шествия], да. [Отнесся] с пониманием. Есть эпидемиологическая обстановка", - сказал Песков.

По его словам, поскольку это общественная акция, то не требовалось согласовывать решение о формате ее проведения с Кремлем. "Есть единственная у нас у всех необходимость и обязанность в период пандемии - согласовывать свои действия с нашими санитарными властями. И, конечно, с учетом того, что эпидемию мы еще не перешагнули, было принято такое решение", - сказал пресс-секретарь Путина.

Он добавил: "Безусловно, президент, как и мы все, ждет эту акцию". Песков подчеркнул, что в России практически у всех отцы или деды воевали, поэтому "у всех особенное отношение к этой акции".

Как сообщила в понедельник сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева, организаторы в случае изменения эпидемиологической ситуации планируют провести шествие в 2021 году в традиционном формате 24 июня, в годовщину Парада Победы 1945 года. По ее словам, 9 мая акция "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате.

Путин традиционно принимает участие в шествиях "Бессмертного полка" с фотографией своего отца-фронтовика. В 2020 году, когда общероссийская акция впервые полностью прошла в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса, глава государства также поучаствовал в ней онлайн.