Еврокомиссия считает вакцину Johnson & Johnson безопасной после заявления ЕМА

"Я приветствую объявление ЕМА о безопасности вакцины J&J, это хорошая новость для развертывания вакцинационной кампании в ЕС", - написала она.

БРЮССЕЛЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) считает вакцину Johnson & Johnson (J&J) безопасной после заявления Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), что тромбоз является редким побочным эффектом этой вакцины и преимущества от ее применения перевешивают недостатки. Об этом написала в Twitter во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя заявление EMA.

13 апреля J&J приостановил поставки в Евросоюз своей вакцины, после того как в США было выявлено несколько случаев тяжелого тромбоза после прививки. После этого EMA, которая еще в марте сертифицировала вакцину для применения в ЕС занялась изучением новой проблемы.

Согласно распространенному во вторник регулятором заявлению, Европейское агентство лекарственных средств пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины компании Janssen, являющейся подразделением американской Johnson & Johnson. В то же время европейский регулятор подчеркнул, что преимущества от использования вакцины продолжают перевешивать риски.

Согласно данным регулятора, большинство случаев осложнений было выявлено у женщин в возрасте до 60 лет. Однако на основании имеющихся данных невозможно выделить конкретные факторы риска, указывается в пресс-релизе.

Johnson & Johnson по подписанному с Еврокомиссией осенью прошлого года контракту на предзаказ вакцины обязался поставить в ЕС во втором квартале 55 млн доз препарата. ЕС делает особую ставку в своей кампании вакцинации на эту вакцину, поскольку она для полного эффекта предполагает использование только одной дозы вместо стандартных двух, что значительно облегчает логистику и может ускорить медленный процесс вакцинации в странах ЕС.