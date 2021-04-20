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Гинцбург рассказал, в каком случае уровень антител к коронавирусу может снизиться

Директор Центра им. Гамалеи сообщил, что это возможно, если сделать вторую прививку от коронавируса через две недели после первой

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Уровень антител может снизиться, если сделать вторую прививку от коронавируса через две недели после первой, а не через 21 день. Об этом сообщил во вторник Александр Гинцбург - директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину "Спутник V".

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"Если мы снизим промежуток (между вакцинами) до 14 дней, то мы понизим уровень протективных антител", - сказал Гинцбург в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.

Он напомнил, что в инструкции к вакцине "Спутник V" указан промежуток в 21 день. "Если сделать повторную вакцинацию через 21 день, мы достигнем наиболее высокого уровня наличия протективных антител в крови вакцинированного человека. Если этот промежуток увеличить до 60 дней, то мы будем иметь тот же самый эффект", - добавил глава Центра им. Гамалеи.

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