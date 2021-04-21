ОНФ будет собирать обратную связь от россиян по реализации послания президента России

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) будет заниматься сбором обратной связи от жителей России в рамках контроля за реализацией инициатив, озвученных в среду в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщила пресс-служба ОНФ.

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"Задача Народного фронта - контролировать и собирать обратную связь по решениям послания президента Федеральному собранию. По мнению руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова, президент, как и в прошлом году, заложил в послание целый перечень мер поддержки и решений, которые будут важны для абсолютного большинства граждан нашей страны", - говорится в сообщении.

"Мы сразу же начнем анализировать и смотреть, каким образом эти решения должны быть воплощены так, чтобы максимально быстро и качественно довести их до людей", - добавил Кузнецов.

По его словам, ОНФ проанализировал результаты реализации положений предыдущего послания. "Абсолютное большинство граждан нашей страны почувствовали поддержку в этот очень сложный период именно благодаря тем мерам, о которых говорил президент", - приводится в сообщении слова Кузнецова.