Более 6,7 тыс. россиян возвращено домой из Турции и Танзании 20 апреля

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Более 6,7 тыс. россиян были возвращены домой из Турции и Танзании за прошедшие сутки, говорится в сообщении Росавиации. Всего в вывозной кампании принимают участие 10 российских перевозчиков, один из них - "Азимут" - уже завершил вывоз пассажиров из Турции.

"Продолжается работа по возвращению российских граждан из Турции и Танзании. 20 апреля российские авиакомпании выполнили 25 рейсов из Турции в Россию, турецкие - пять рейсов. Всего было перевезено 6,7 тыс. пассажиров,- отмечается в сообщении. - В этот же день из Занзибара (Танзания) авиакомпанией Azur Air в Москву было доставлено 56 человек".

Вывоз российский туристов из Турции продолжат "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", Azur Air, Nordwind, Royal Flight, UTair, "Победа" и Red Wings; из Занзибара - Azur Air.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса, количество рейсов будет сокращено до двух в неделю на взаимной основе. С российской стороны регулярные рейсы между двумя странами будет выполнять "Аэрофлот". Также приостановлены рейсы в Танзанию.