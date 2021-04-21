МИД РФ: глава ВОЗ выразил заинтересованность в широком использовании вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на встрече в Женеве с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым подтвердил заинтересованность организации в широком использовании российской вакцины "Спутник V".

"Тедрос Аданом высоко оценил весомый вклад России в многостороннее сотрудничество под эгидой ВОЗ, включая глобальные усилия по борьбе с пандемией COVID-19. Организация заинтересована в широком использовании российской вакцины "Спутник-V" и других ответственных препаратов для профилактики коронавирусной инфекции в целях содействия нуждающимся странам, в том числе по каналам международных механизмов", говорится распространенном в среду сообщении МИД РФ.

Как указали на Смоленской площади, стороны подробно обсудили задачи по укреплению потенциала ВОЗ в сфере готовности и реагирования на вспышки опасных инфекционных заболеваний, а также другие чрезвычайные ситуации в области здравоохранения. "Подтверждена приверженность нашей страны наращиванию конструктивного взаимодействия с ВОЗ в качестве ключевой организации системы ООН, обеспечивающей координацию международной работы в сфере здравоохранения", - отметили в российском дипведомстве.

Встречи с руководителями международных организаций

Замглавы МИД РФ провел в Женеве также встречи с генеральным директором Отделения ООН (ЮНОГ) в Женеве Татьяной Валовой, исполнительным секретарем ЕЭК ООН Ольгой Алгаеровой и гендиректором Всемирной организации интеллектуальной собственности Дареном Таном.

Москва подтвердила поддержку ЮНОГ "как одного из основных центров мировой многосторонней дипломатии" и выразила заинтересованность в своевременном завершении ремонтно-строительных работ во Дворце Наций за счет бюджетных средств, одобренных ГА ООН на эти цели. "Россия исходит из важности дальнейшего укрепления женевской площадки, включая формирование потенциала проведения крупных международных мероприятий в виртуальном и гибридном формате без подрыва межправительственного характера ООН", - сказали в дипведомстве.

Во время встречи с Ольгой Алгаеровой замглавы МИД отметил высокий уровень взаимодействия сторон по широкому кругу вопросов международного сотрудничества в сфере транспорта, энергетики, статистики, охраны окружающей среды, устойчивого городского развития, управления лесами и в других областях. "Россия заинтересована в укреплении потенциала Комиссии и повышении эффективности ее работы. Ольга Алгаерова выразила признательность за последовательную политическую и финансовую поддержку, которую Россия оказывает ЕЭК ООН", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Как отметили на Смоленской площади, на переговорах с Дареном Таном стороны обсудили российские инициативы по цифровизации сферы интеллектуальной собственности, а также вопросы продвижения русского языка в международных системах регистрации. "Высокую оценку получила работа представительства ВОИС в Москве", - указали в МИД.