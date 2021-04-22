Facebook запускает в России уведомления о возможности вакцинации

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Facebook начинает размещать в своей новостной ленте уведомления, которые будут направлять пользователей на сайт госуслуг с информацией о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что там можно узнать, какие группы населения могут получить вакцину, где и как записаться на прием, чтобы пройти вакцинацию.

"По мере расширения доступа к вакцине у людей возникает все больше вопросов о том, кто может привиться и как записаться на вакцинацию. В связи с этим Facebook запускает новые инструменты, которые помогут людям записаться на прием", - говорится в сообщении.

Ранее в этом году Facebook запустил кампанию по распространению проверенной информации о вакцинах от COVID-19. Социальная сеть нацелена помочь 50 млн людей узнать больше о возможности вакцинации. Facebook также оказал поддержку Минздраву России для запуска канала в WhatsApp для информирования населения о коронавирусе и многое другое.