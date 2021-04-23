Голикова заявила, что заболеваемость COVID-19 растет в семи регионах России

Более 109 тыс. больничных коек для пациентов с коронавирусом развернуто в России на сегодняшний день, сообщила Голикова.

"В регионах ситуация различается. В стадии снижения [заболеваемости] находятся 16 регионов, в стадии стабилизации - 62, в стадии продолжающегося роста находятся семь регионов страны", - сказала она.

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в семи регионах России, сообщила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с президентом Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

"Что касается резерва коечного фонда в стране, то он достаточный: на сегодняшний день развернуто более 109 тыс. коек. Хочу сказать, что это в 2,6 раза ниже, чем было в пик заболеваемости", - сказала она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

Он отметила, что 23 тыс. коек оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких, 83 тыс. - подачей кислорода. "При этом я хочу сказать, что из этого уже уменьшенного количества коечного фонда 28% [коек] остаются свободными", - добавила Голикова.

Выпущено 27,9 млн комплектов доз вакцин

Порядка 27,9 млн комплектов доз вакцин от коронавируса выпущено на сегодняшний день в России, из них в гражданском обороте находятся 15 млн, сообщила Голикова.

"Накопленным итогом за весь период произведено 27,9 млн комплектов доз вакцины, 15 млн комплектов уже введено в гражданский оборот", - сказала Голикова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

Первый компонент вакцины против нового коронавируса в РФ получили более 11 млн граждан, оба компонента - 6,8 млн человек, сообщила Голикова.

"На сегодняшний день первым компонентом вакцинировано более 11,1 млн наших граждан, полностью оба компонента получили 6,8 млн наших граждан", - сказала она.

"Мы неоднократно обращали внимание глав регионов , чтобы в первую очередь или в приоритетном порядке вакцинировались граждане старше 60 лет и граждане, которые страдают хроническими заболеваниями и находятся на диспансерном наблюдении. На сегодняшний день из общего количества вакцинированных 47% составляет категория этих граждан, но тем не менее в некоторых регионах страны этот показатель ниже, поэтому еще раз обращаюсь к коллегам, чтобы они уделили этой категории максимальное внимание", - пояснила она, добавив, что данные категории населения наиболее подвержены заболеваемости и тяжелее всех переносят коронавирусную инфекцию.

Также Голикова отметила, что в некоторых регионах темпы вакцинации недостаточны, В частности, в Смоленской области, которая находится на 53-м месте по вакцинации. "Мне бы хотелось обратить внимание коллег на то, что вакцина в регионе имеется и здесь необходимо внимательней относится к процессу, и эту работу развернуть и далее", - сообщила она.

Почти половина привитых - старше 60 лет

Почти половина из привитых от новой коронавирусной инфекции жителей России составляют граждане старше 60 лет, однако в регионах ситуация разная, сообщила Голикова.

"На сегодняшний день из общего количества вакцинированных 47% составляет категория этих граждан, но тем не менее в некоторых регионах страны этот показатель ниже, поэтому еще раз обращаюсь к коллегам, чтобы они уделили этой категории максимальное внимание", - - сказала она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

Аккуратно снимать ограничения

Властям регионов России следует аккуратно снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, в том числе из-за распространения сезонных заболеваний, чтобы избежать их смешения, заявила Голикова.

"Тем не менее, несмотря на то, что показатели <...> свидетельствуют о том, что ситуация более-менее стабильна, мы ее ежедневно мониторим, но <...> апрель и май являются нестабильными с точки зрения распространения сезонных заболеваний - это и ОРВИ, и парагрипп, и ряд других, и в прошлом году мы наблюдали и сезонную заболеваемость, и одновременно подъем новой коронавирусной инфекции. Хочу сказать, что мы ориентируем субъекты РФ на то, чтобы они весьма аккуратно снимали ограничительные меры, продолжали их соблюдать исходя из той эпидситуации, из того распространения заболеваемости, которая на их территориях происходит", - сказала она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что среди сезонных заболеваний вместе с коронавирусом в стране превалируют риновирус и парагрипп. "Мониторинг, который мы ведем с августа прошедшего года по вирусному пейзажу, который вызывают эти инфекции, показывает, что превалирует здесь на сегодняшний день риновирус, значительную долю составляет парагрипп. И вместе с ними на этом же уровне [остается] заболеваемость сезонным коронавирусом, обычным коронавирусом, который не относится к COVID-19, но составляет с ним одно семейство коронавирусов. Здесь удельный вес пока тоже остается высоким", - рассказала она.

Властям следует активно призывать граждан прививаться против новой коронавирусной инфекции, добавила Голикова. "Пользуясь случаем, хотела бы просить наших граждан все-таки прийти на вакцинацию. Это безопасно, эффективно, и это будет способствовать достижению коллективного иммунитета в РФ", - заключила она.