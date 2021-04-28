Песков заявил, что темп вакцинации в России соответствует потребности населения

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Темпы вакцинации от коронавируса в РФ соответствуют востребованности у населения, со временем спрос на нее может вырасти, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, темпы вакцинации будут наращиваться, будут расти. В настоящий момент темпы вакцинации абсолютно соответствуют востребованности у населения", - сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что все регионы обеспечены вакцинами. "Конечно, мы рассчитываем, что со временем спрос на эти вакцины будет расти, и таким образом темп вакцинации увеличится", - сказал Песков. Он добавил, что при этом нельзя не учитывать уровень естественной иммунизации.

Песков также отметил, что темпы прививочной кампании от коронавируса в России связаны с национальной спецификой, в том числе с уровнем спроса на участие в вакцинации. При этом самих профилактических препаратов для населения достаточно, организована уникальная система их поставок, добавил он. Так представитель Кремля прокомментировал информацию о том, что, по статистике международных организаций, Россия якобы не входит в число стран, лидирующих по темпам вакцинации от ковида, несмотря на быструю разработку собственных препаратов.

Песков отметил, что у российской прививочной кампании есть своя специфика, но он не берется ее объяснить. Он подчеркнул, что вакцин для населения достаточно, создана "разветвленная, уникальная" система транспортировки, хранения препаратов, организации пунктов вакцинации с учетом обширной географии России. "Создано прекрасно, все работает. Но пока такой уровень спроса", - сказал Песков в ответ на вопрос, с чем связаны такие темпы вакцинации от ковида в РФ. Он указал на то, что у каждой страны есть своя специфика в этой сфере, и порекомендовал обратиться за более подробными разъяснениями к специалистам в профильном штабе.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал, что министерство планирует начать публиковать данные о числе привитых против новой коронавирусной инфекции на портале стопкоронавирус.рф. По данным вице-премьера России Татьяны Голиковой, в стране первым компонентом вакцинировано более 11,9 млн граждан, оба компонента получили 7,5 млн человек.