{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Песков заявил, что темп вакцинации в России соответствует потребности населения

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что все регионы обеспечены препаратами

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Темпы вакцинации от коронавируса в РФ соответствуют востребованности у населения, со временем спрос на нее может вырасти, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На эту тему
Итоги третьей фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V". Главное
Итоги третьей фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V". Главное

"Безусловно, темпы вакцинации будут наращиваться, будут расти. В настоящий момент темпы вакцинации абсолютно соответствуют востребованности у населения", - сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что все регионы обеспечены вакцинами. "Конечно, мы рассчитываем, что со временем спрос на эти вакцины будет расти, и таким образом темп вакцинации увеличится", - сказал Песков. Он добавил, что при этом нельзя не учитывать уровень естественной иммунизации.

Песков также отметил, что темпы прививочной кампании от коронавируса в России связаны с национальной спецификой, в том числе с уровнем спроса на участие в вакцинации. При этом самих профилактических препаратов для населения достаточно, организована уникальная система их поставок, добавил он. Так представитель Кремля прокомментировал информацию о том, что, по статистике международных организаций, Россия якобы не входит в число стран, лидирующих по темпам вакцинации от ковида, несмотря на быструю разработку собственных препаратов.

Песков отметил, что у российской прививочной кампании есть своя специфика, но он не берется ее объяснить. Он подчеркнул, что вакцин для населения достаточно, создана "разветвленная, уникальная" система транспортировки, хранения препаратов, организации пунктов вакцинации с учетом обширной географии России. "Создано прекрасно, все работает. Но пока такой уровень спроса", - сказал Песков в ответ на вопрос, с чем связаны такие темпы вакцинации от ковида в РФ. Он указал на то, что у каждой страны есть своя специфика в этой сфере, и порекомендовал обратиться за более подробными разъяснениями к специалистам в профильном штабе.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал, что министерство планирует начать публиковать данные о числе привитых против новой коронавирусной инфекции на портале стопкоронавирус.рф. По данным вице-премьера России Татьяны Голиковой, в стране первым компонентом вакцинировано более 11,9 млн граждан, оба компонента получили 7,5 млн человек.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
Началась вторая фаза клинических испытаний препарата от коронавируса "Мир-19"
Федеральное медико-биологическое агентство надеется зарегистрировать препарат к концу лета
Читать полностью