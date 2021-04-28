Центр им. Чумакова подал документы в ВОЗ на преквалификацию вакцины от коронавируса

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН подал документы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на преквалификацию своей вакцины от коронавирусной инфекции "Ковивак". Об этом в среду сообщил директор центра Айдар Ишмухаметов в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"Мы подали документы в ВОЗ на так называемую преквалификацию. Это достаточно длительная дорога для того, чтобы в последующем иметь возможность вакцинировать, как я полагаю, третий мир, когда мы справимся сами", - сказал он.

Ишмухаметов также сообщил ТАСС, что документы в ВОЗ были поданы на прошлой неделе. "Документы были переданы на прошлой неделе. Прохождение преквалификации - это длительный процесс, пока о сроках говорить рано", - уточнил он.

Минздрав России 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении "Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН" (Центр имени Чумакова). В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).