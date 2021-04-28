Самолет МЧС России с грузом гуманитарной помощи приземлился в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апреля. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС России с грузом медицинского оборудования, предназначенного в помощь Индии для борьбы с коронавирусом, прибыл в среду в Нью-Дели. Как сообщил российским журналистам представитель посольства России в Индии Дмитрий Солодов, вскоре ожидается и второй самолет.

"Самолет приземлился. Будет еще один борт. Его ждем через несколько часов", - сказал он.

Как ранее уведомил Кремль, двумя рейсами МЧС России в Индию будет доставлено более 22 тонн грузов, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции.

В среду президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о решении предоставить республике экстренную гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом.