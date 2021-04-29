Рестораны и магазины в Москве 1-10 мая будут работать в обычном режиме

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Предприятия торговли и общественного питания в праздничные и нерабочие дни с 1 по 10 мая будут работать в обычном режиме. Дополнительных ограничений для кафе, ресторанов, магазинов и торговых центров вводить не планируется, сообщил ТАСС в четверг первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Ограничений на работу общепита и торговли вводить не планируется, предприниматели сами определяют свой график работы в эти майские нерабочие и праздничные дни. Многие из них говорят о возможном наплыве посетителей в торговых центрах и кафе, на летних верандах, поэтому мы просим всех очень внимательно относиться к соблюдению масочно-перчаточного режима и других антикорановирусных мер в ресторанах, магазинах, транспорте и т. д.", - сказал Немерюк.

Он подчеркнул, что решения о снятии или введении ограничений столичными властями принимаются в зависимости от актуальной эпидситуации. "Контроль за соблюдением противоэпидемических мер не прекращался, проверяются абсолютно все категории предприятий и сотрудниками профильных департаментов, и Роспотребнадзора. Эти проверки продолжатся в прежнем режиме", - сказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы.

Немерюк уточнил, что ярмарки выходного дня будут работать только в выходные дни - 1-3 и 8-10 мая.

23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Таким образом, период отдыха продлится с 1 по 10 мая включительно.

Раннее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в интервью для проекта ТАСС к годовщине пандемии, что масочный режим в столичном транспорте и запрет на проведение массовых мероприятий могут продолжить действовать в Москве после отмены большинства ограничений весной. Он уточнил, что принятие столичными властями решений об отмене действующих ограничений зависит от темпов вакцинации и формирования коллективного иммунитета.