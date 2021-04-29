Выездные бригады вакцинации от COVID-19 в ТиНАО будут работать в майские праздники

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Работу выездных бригад вакцинации от COVID-19 в Новой Москве продлили из-за большого спроса. Кроме того, изменена технология работы выездных бригад от коронавируса, расположенных в 11 торговых центрах на выездах из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса социального развития столицы.

"В ТиНАО продлена работа 15 выездных бригад вакцинации от коронавирусной инфекции, работающих на базе медучреждений амбулаторного звена. Это повысит доступность вакцинации - как для постоянных жителей ТиНАО в силу большой протяженности территории и удаленности от других пунктов вакцинации, так и для тех, кто собирается провести майские праздники и выходные на даче. Именно в этих округах сосредоточено большое количество дачных участков. В майские праздничные дни выездные бригады работают по обычному графику", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, для удобства горожан, уезжающих на выходные за город, была изменена технология работы выездных бригад от коронавируса, расположенных в 11 торговых центрах на выездах из Москвы. Это касается уже открывшихся семи точек - в торговом комплексе "Садовод", гипермаркете "Глобус" в поселении Сосенском, торгово-развлекательном центре "Мега Теплый Стан" и в строительном гипермаркете "Леруа Мерлен" в селе Юдино, МТК "ЕвроПарк", "Леруа Мерлен" на Киевском шоссе и "Глобус", а также четырех точек, которые открываются сегодня, 29 апреля, - в супермаркетах "Ашан Алтуфьево" и "АТАК Шоссе Энтузиастов", в торгово-развлекательном комплексе "Европолис" и в магазине "Леруа Мерлен" в торговом центре "Косино Парк".

Поясняется, что в 11 торговых центрах на выезде из Москвы вводится новая технология работы бригад вакцинации от COVID-19. Чтобы сделать процесс вакцинации максимально комфортным для жителей, в этих ТЦ, в отличие от остальных мест вакцинации, после первой прививки горожане могут выбрать местом введения второго компонента не только этот же торговый центр, но и любой пункт вакцинации на базе одной из 100 городских поликлиник.

"В Москве бесплатно сделать прививку от коронавируса может любой желающий старше 18 лет в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады. Их график опубликован на сайте mos.ru/city/projects/covid-19/privivka/", - напомнили в пресс-службе.

Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. При этом сама вакцина для жителей бесплатна, оплата только за услуги клиники (медосмотр перед прививкой и введение вакцины).